3 settembre, Teatro Olimpico di Vicenza, ore 21 2 settembre, Teatro Olimpico di Vicenza , ore 21 (prova generale aperta al pubblico) Messa in do minore, K427 per soli, coro e orchestra Musica di Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Nuova performing version a cura di Luca Guglielmi Interpreti Soprano I Nina Solodovnikova Soprano II Paola Leoci Tenore Giuseppe Di Giacinto Basso Giacomo Nanni Orchestra di Padova e del Veneto Direttore Luca Guglielmi Violini primi Fabio Paggioro, Stefano Bencivenga, Laura Maniscalco, Simone Castiglia Violini secondi Ivan Malaspina, Davide Dal Paos, Elena Meneghinello Viole Floriano Bolzanella, Silvina Sapere, Alberto Belli Violoncelli Francesco Martignon, Simone Tieppo Contrabbasso Francesco Di Giovannantonio Flauto Riccardo Pozzato Oboi Nicolò Dotti, Erika Rampin Fagotti Aligi Voltan, Matteo Scavazza Corni Marco Bertona, Alberto Prandina Trombe Simone Lonardi, Roberto Caterini Tromboni Alessio Savio, Riccardo Gatti, Fabio Rovere Timpani Sebastiano Girotto Organo Gledis Gjuzi Coro Iris Ensemble Maestro del coro Marina Malavasi Soprani Giulia Bortelli, Ginevra Brogio, Francesca Falasco, Serena Forin, Resi Marcassa, Nausica Mazzocca Veronese, Cecilia Musso, Carmen Rizzi , Ana Maria Rocha, Camilla Scappatura, Laura Vedovato Contralti Maria Baldo, Federica Carpanese, Ester Luchetta, Marinevi Massaro, Laura Paliotto, Annamaria Pasotti, Irene Pengo, Sofia Pengo, Lorenza Zanotto Tenori Danilo Benozzo, Guido Bettella, Guido Bombi, Gabriele Cocco, Roberto Cozzarin, Gianfranco Rossetto, Ignacio Vazzoler, Claudio Zmarich, Gian-Luca Zoccatelli Bassi Giovanni Bertoldi, Filippo Bordin, Riccardo Brocadello, Luca Clerici, Liu Huigang, Cristiano Luchetta, Anton Luongo, Luca Scapin, Samy Timin, Giovanni Zulian

Vicenza in Lirica: Messa in do minore, k427 per soli, coro e orchestra al Teatro Olimpico