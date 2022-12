Merry illustri: illustrazioni per un Natale solidale in Loggia del Capitaniato

La grande illustrazione italiana torna a Vicenza, per un Natale all’insegna del colore e di regali d’autore. Dopo il successo estivo della quinta edizione di lllustri Festival, sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 la Loggia del Capitaniato di Piazza dei Signori ospiterà il primo Merry Illustri – Illustrazioni per un Natale solidale, realizzato da Associazione Illustri in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, Tipografia Unione, Manaly e Top Art - Arte e Cornici.

Sabato alle 10.00 è prevista l’inaugurazione ufficiale del mercatino natalizio, che sarà poi aperto al pubblico tutto il weekend dalle 10.00 alle 20.00. Ai banchetti sarà possibile acquistare le opere esposte a Illustri Festival dal 2013 al 2019, ma anche gadget dell’associazione e i cataloghi delle esposizioni.

Tra le stampe saranno presenti i lavori degli Illustri, da Ale Giorgini a Francesco Poroli, da Riccardo Guasco a Simone Massoni e Olimpia Zagnoli, ma anche dei Saranno Illustri, i giovani più talentuosi del panorama italiano, per un totale di oltre settanta artisti.



"Un doveroso grazie va a Illustri per la dolcissima sensibilità nei confronti dei bambini con la sindrome di Down e per la gioia con cui sanno guardare alle conquiste dei giovani di A.Gen.Do. Il loro è più di un sì alla diversità, è un sorriso accattivante” è il commento di Luciana Soliman, Presidente di A.Gen.Do OdV (Associazione Genitori di Persone con Sindrome di Down, Vicenza).