Merende x Fact! + Evulvati

Due giorni per prenderti cura di te e delle persone che popolano la tua città. Sabato 23 e domenica 24 marzo a Caracol Olol Jackson fermiamo il tempo per dedicarci al nostro corpo e alla nostra mente in uno spazio caldo e accogliente, ma anche per lasciarci andare e divertirci con nuovi stimoli, energie e suoni!



SABATO 23 MARZO | MERENDE - Cosa ti meriti? Tutto.



18:00 BENVENUT? A MERENDE - apertura di Caracol Olol Jackson

“Avete mai pensato a un happening in cui l’unica regola è togliersi le scarpe?”

Merende è una festa, una queer zone aperta all’altrove, un luogo in cui sentirsi a casa mentre si fa conoscenza con sconosciut?, un posto pubblico in cui togliersi le scarpe, fermarsi, riconoscersi, meritarsi qualcosa, danzare sfrenatamente, scambiarsi pratiche, ascoltare, produrre pensiero.



18:30 DENTI DI LATTE

Presentazione del romanzo con Silvia Calderoni, autrice, attrice e performer

Con una scrittura scarnificata e poetica, il romanzo d’esordio di Calderoni racconta un’infanzia non edulcorata, un’infanzia che è già una vita adulta, in un libro indefinibile, inedito, umanissimo.



20:00 OFFERTE

Tatuaggi, tarocchi, counseling, scrittura creativa, bodypainting, artist?, professionist? e appassionat? sono pront? a condividere con te MERENDE, un’esperienza di cura del nostro corpo, della nostra creatività e dello spirito. Accompagnate dal sound di Bunny Dakota



21:30 BUNNY DAKOTA DJSET

Co-fondatrice con Erika Z.Galli di Industria Indipendente. Nei suoi set e creazioni sperimenta lunghi viaggi sonori, agitando il dancefloor come un superorganismo in movimento, dando vita a mondi fittizi fatti di sud, droni, elettricità, romanticismo, alte maree e sensualità scomposta.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



DOMENICA 24 MARZO | EVULVATI



16:00 AUTORITRATTO VULVALE

Con Maria Petrella e Sofia Nascinben



Un laboratorio tessile per “dare voce alla tua vulva” tra parole e creatività, durante il quale potrai realizzare una vulva con tessuti riciclati. *su prenotazione - info: bit.ly/evulvati



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



INGRESSO LIBERO, MA SENZA SCARPE!

All'interno della struttura è presente un circolo/osteria riservato ai soci dell'Associazione Mettiamo Radici (costo della tessera annuale 2€).





Info: factvicenza@gmail.com