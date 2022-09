Cena per single a Vicenza

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single, con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!



Come funziona?

Cena con menu alla carta di fine settembre per conoscere single over 50 nella tua città. Ci troveremo alle ore 20:00 da Pino Vicenza dove si potrà posteggiare le proprio auto all'interno del parcheggio dell'interspar, situato sotto al ristorante; all'ingresso del parcheggio troverete, vicino alla sbarra, la colonnina che fornisce il biglietto di accesso e che dovrete portare con sé al ristorante. Le prime 3 ore dal momento dell'accesso vengono offerte dal locale(se il biglietto viene fatto vidimare nella cassa del loro locale).

Selene sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie!