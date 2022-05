Primo appuntamento tête-à-tête con aperitivo

Una vita frenetica, sempre occupato con il lavoro e a malapena un po’ di tempo per la famiglia e un paio di amici? Come organizzarsi per fare nuove conoscenze? Noi di Oj non ci fermiamo mai e abbiamo studiato una nuova formula per venire incontro anche alle tue esigenze. Quale? Primo appuntamento!

Come funziona?

“Primo appuntamento” è un appuntamento al buio che si svolge in un locale di fronte ad un buon aperitivo.



Per prima cosa clicca il tasto prenotati e compila il modulo per riservare il tuo posto poi ti basterà andare alla pagina “Primo Appuntamento” della sezione “Eventi” e compilare il form presente. La registrazione ci è necessaria per raccogliere i dati utili a valutare le compatibilità degli aspiranti partecipanti e predisporre coppie che possano essere affini.



Solo una volta ricevuto la conferma da parte del team del tuo appuntamento avrà luogo un incontro dal vivo. Prendi questo momento in spensieratezza e come un occasione per allargare la tua cerchia di amicizie. E se sarà il principe/principessa ben venga…