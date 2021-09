Mercato del fatto a mano e arti circensi

Sabato 11 settembre in Corso Fogazzaro nel tratto compreso tra Corso Palladio e il Tempio di San Lorenzo gli artigiani di Unico, il mercato del fatto a mano, presentano creazioni artistiche che valorizzano le ricchezze del territorio: riflettori accesi sulle eccellenze dell’artigianato contemporaneo, dell’handmade e del riuso.

“CITARTS: UN VIAGGIO NELLA MAGIA”

Il viaggio d’oro di VIOFF sabato 11 settembre con la magia di “Citarts”, emozionante Festival di arti performative in città che ospiterà artisti di talento provenienti da musical e talent show internazionali. Citarts porterà in scena spettacoli di mangiafuoco, trampolieri, equilibristi, musicisti, acrobati, verticalisti e laboratori artistici, traendo ispirazione da icone dell’arte e della musica: dal classico al pop, da Dante a Freddy Mercury.

Ad aprire il Festival Citarts alle 17:00 in Contrà Cesare Battisti la compagnia di talenti Experience Dance Company di I.D.A - International Dance Association sotto la guida del coreografo Matteo Addino. I progetti della compagnia, composta da circa 20 elementi, utilizzano la danza come strumento culturale e formativo.

A seguire le esibizioni itineranti si susseguiranno senza sosta fino alle 23:30 in Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro. Tra gli artisti spicca il performer di Aqualta teatro: Giselle “Lo Struzzo”, trampoliere elegante e irresistibile per i più piccini.

Il viaggio di Citarts attraverserà anche il mondo del gioco con l’evento “STELLE VOLANTI”, progetto ideato da Elena Veronesi, che andrà in scena dalle 17:00 alle 23:00 in Corso Fogazzaro e in Piazza San Lorenzo tra giochi itineranti, laboratori artistici, fantasia, workshop di pittura, e giochi in legno per coinvolgere tutta la famiglia. Mentre alle 18:30 e alle 21:30 in Piazza San Lorenzo sono previste due emozionanti esibizioni di danza verticale ”MANNEQUIN. STORIE DI SARTI E LEGAMI”, spettacolo di danza aerea e mannequin nel quale si utilizzano corde e fili per muovere gli artisti e generare i loro movimenti. Alle 20:30 e 22:30 in Piazza San Lorenzo va in scena “L’INFERNO DI DANTE” due suggestivi spettacoli pirotecnici che celebrano l’antica arte del “Mangiafuoco”.

Tra Piazza Matteotti e Piazza dei Signori (Opera Caffè Food & Drink ore 18:00 – Bar alle Colonne ore 19:30) “VIOFF – A Golden Journey” si trasformerà in un appassionante “VIAGGIO NELLA DANZA” con i ballerini professionisti della compagnia Naturalis Labor coinvolgeranno il pubblico con esibizioni coreutiche a sorpresa.

Sabato 11 settembre, in Corso Fogazzaro 121 dalle 20:45 alle 22:30 ci sarà uno spettacolo di Pizzica, danza popolare tipica pugliese. La pizzica fa parte della grande famiglia delle danze di tradizione denominate tarantelle.

Prevista la presenza dell’associazione oncologica San Bassiano-Onlus che opera nei settori di assistenza e formazione a favore del paziente oncologico e della sua famiglia.

Sabato 11 settembre dalle 17:00 alle 23:30 – Piazza San Lorenzo, Corso Fogazzaro, Contrà Cesare Battisti