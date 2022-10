Mercato Rinascimentale Europeo a Thiene questo fine settimana

Questo fine settimana il centro storico di Thiene sarà la splendida location del Mercato Rinascimentale Europeo, sapori, artigianato, giochi e danze, musica, arte, colori, profumi.

Come da tradizione, per le vie e per le piazze si racconterà il vivere quotidiano nell’Anno Domini 1492, anno della concessione del mercato franco da dazi da parte della Repubblica di Venezia. Otto secoli di storia mercantile rivivranno a Thiene trasformandola in un'isola della memoria con dame e cavalieri, armigeri, sbandieratori, musici e danzatori, mercanti, artisti, giullari e popolani.

Il Mercato Rinascimentale sarà aperto dalle ore 15:00 alle ore 22:30 di sabato 8 ottobre e dalle ore 9:00 alle ore 19:00 di domenica 9 ottobre 2022.

Bancarelle dei mercanti e degli artigiani caratterizzeranno la manifestazione, animata da eventi di musiche e danze rinascimentali e da attività ludiche e proposte da gruppi di spettacolo e artisti di strada.

I prodotti tipici della Terra di Thiene saranno alla base dei menù degustabili nelle taverne presenti nell'area del mercato. Si potranno assaporare le prelibatezze delle nostre zone, come arrosticini, porchetta, salame, sopressa, fritole, sfoje dolsi, infilzà de frutta, macafame e parpagnachi. I contadini metteranno in mostra i loro prodotti, i bambini di ogni età si divertiranno con i giochi popolari.

Thiene 1492, Mercato Rinascimentale Europeo

La rievocazione storica - in occasione del Mercato Rinascimentale Europeo ci sarà una splendida rievocazione storica con animazioni musicali e spettacoli tra vie, borghi e campi del Centro con circa 150 espositori, per rivivere a Thiene otto secoli di storia mercantile. Sempre presenti i Costumi d'Epoca, le Milizie ai 3 varchi della Città, i mestieri del tempo, giocolieri trampolieri e giochi di fuoco. Allieteranno il weekend le libagioni, allegria e tanta musica. Ritroverete gli artigiani con i loro insegnamenti e laboratori, le bancarelle artigiane piene zeppe di novità interessanti.

I luoghi del Mercato - le bancarelle sono il Campo della Terra e l’Arena del Castello (piazza Ferrarin), il Borgo dei Popoli (Corso Garibaldi), l’Arena e Campo della Torre Civica (piazza Chilesotti), la Contrada delle Arti, Mestieri e delle Muse (Corso Garibaldi e via Trento), il Campo dell’Allegrezza (piazzetta Rossi), il Borgo delle Merci Foreste (via Roma) e i Presidii delle Milizie, con campi militari con addestramento delle milizie, disfide e giochi d’accampamento aperti al pubblico, a cura dell’Associazione Storica Città del Grifo di Arzignano.

Il cibo - non mancheranno le prelibatezze, culinarie per tutti i gusti ed età e poi i giochi per i bimbi e intrattenimenti artistici sempre a Tema. Ambientazione rinascimentale con un mercato, attività artigianali, danze e tanti intrattenimenti. L'intera cittadina sarà animata in un'atmosfera di altri tempi, con figuranti in costume, bancarelle, cantastorie e tanto altro... ovviamente nel rispetto delle regole per la sicurezza di tutti.

Orari:

♦Sabato —> dalle ore 15.00 alle ore 23.00

♦Domenica —> dalle ore 9.30 alle ore 19.00.

La storia

La prima edizione risale all'anno 1992, 500° anniversario dei fatti legati alla Battaglia di Rovereto. La manifestazione rievoca la concessione del Mercato Franco da dazi da parte della Repubblica di Venezia nel 1492.

Nel 1492 straordinari eventi scuotono l’Europa e il mondo: sui mari si aprono nuove rotte e abitudini millenarie vengono sconvolte. Colombo scopre l’America e la storia cambia il suo corso.

Anche per Thiene l’anno 1492 è una data storica: il 6 ottobre ottiene la concessione, da parte della Serenissima Repubblica Veneta governata ddl doge Agostino Barbarigo, del Mercato Franco da dazi, il primo della provincia di Vicenza. Il Mercato, già attivo nel XIII secolo e che si svolge in giorno del lunedì, come decretato anche nel 1492, è rimasto un appuntamento irrinunciabile.

Rievocare la concessione del Mercato Franco da dazi significa tramandare il ricordo di una vicenda importante e promuovere la conoscenza di uno spaccato notevole della storia dell’alto vicentino, un territorio che affonda le radici del proprio benessere in epoche lontane, già ricche di fervore imprenditoriale e commerciale.

In tale data la massima autorità veneziana accordava a Thiene il privilegio in considerazione della comprovata fedeltà della Città alla Repubblica Veneta e a seguito dell’aiuto dato, nel 1487, alla Serenissima durante la guerra di Rovereto combattuta contro Sigismondo del Tirolo. Fu la brigata della Terra di Thiene, partita il 9 giugno e formata da oltre 200 soldati capitanati da Giacomo di Thiene, ad entrare nel castello di Rovereto issando il vessillo di San Marco.

I Thienesi, che stavano affrontando una grave crisi economica con conseguente dilagare della povertà, decisero di inviare una supplica al Senato veneziano per ottenere la concessione del Mercato Franco da Dazi che Venezia accolse, ricordando la loro fedeltà e l’aiuto dato contro l’invasore tedesco. Il 6 ottobre del 1492 il Doge firmava la dogale grazie alla quale Thiene otteneva il primo, e per lungo tempo l’unico, mercato libero da dazi e gabelle della provincia di Vicenza, “da svolgersi il lunedì” come ancora avviene.

Annualmente viene allestito un grandioso Mercato Rinascimentale Europeo dove si possono gustare appetitose specialità locali attraverso bancarelle artigianali e gastronomiche, spettacoli ed attività in tema; il visitatore si trova così a passeggiare tra nobili, borghesi, venditori, artigiani, contadini, giullari, popolani del '500 e ammirare mercanzie tipiche della Terra di Thiene: lane, tessuti, seta, canapa, ecc. nonché merci provenienti dal Veneto e da altre Regioni italiane ed europee. Molto apprezzata l'animazione con sbandieratori, giocolieri, musici e artisti di strada provenienti dalle Nazioni di Euro XVI.

Rievocazione Storica: con cadenza biennale viene poi realizzata una speciale isola della memoria che, con la partecipazione di un migliaio di figuranti, rievoca la liberazione di Rovereto, la Vicinia dei Capi famiglia, la conseguente supplica al Doge e la concessione del Mercato Franco. La Rievocazione si conclude con il sontuoso e colorato Corteo Storico della Concessione che sfila per le vie del centro fino alla grande Festa di Piazza.