Torna puntuale la seconda domenica del mese il Mercatino di Lonigo!

14 aprile, dalle 9:00 alle 19:00.

Piazza Giuseppe Garibaldi, centro storico.



Ma non solo… per chi non è appassionato di antichità, il Mercatino offre un vastissimo assortimento di modernariato, vintage, arte e collezionismo di qualità.