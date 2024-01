Mercato dell'Epifania a Vicenza, la tradizionale festa della Befana

Indirizzo non disponibile

Il Mercato dell'Epifania ritorna in città da venerdì 5 a domenica 7 gennaio, con un giorno in più rispetto all’anno scorso e un’area più grande: oltre cento banchi si estenderanno da viale Roma fino a piazzale De Gasperi e piazza Castello, all’imbocco di corso Palladio.

Il Mercato dell'EPIFANIA di Vicenza è una delle fiere dell'epifania più antiche d'Italia, dura ben 3 giorni da Venerdì 5 a Domenica 7 gennaio 2024.

Ci sono banchi che provengono da ogni dove: Emilia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana. Tradizioni, nomi e storie che non si possono perdere.

Quest'anno aumenta l'area espositiva e si torna dentro le mura della città. Si parte da Piazza Castello, si passa sotto la Porta e si arriva in Piazzale De Gasperi per correre, giù giù lungo Viale Roma fino alla stazione dei treni.

I GIORNI PER QUESTA EDIZIONE

Venerdì 5 gennaio dalle 9.00 alle 20.00.

Sabato 6 gennaio dalle 9.00 alle 20.00.

Domenica 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00.

Potrete trovare veramente di tutto: i meglio dolci per comporre le calze; frutta secca; vinili; artigianato; occhiali; vestiti; bijoux; oggetti & arredi per la casa; pentole; componenti per elettrodomestici; cover; cappelli; guanti; pelletteria; libri; giochi; borse; food della tradizione; mobili; t-shirts; tessuti; salumi & formaggi; bevande; conchiglie; profumi; antiquariato; palloncini & caldarroste; sanitaria..

EVENTI CORRELATI AL MERCATO DELL’EPIFANIA

E’ stata realizzata e sarà ditribuita ai visitatori del mercato dell’Epifania la mappa (disponibile anche online al link www.nonholeta.com) “In cammino con i Magi”, un itinerario artistrico nei musei di Vicenza alla scoperta delle opere a tema Adorazione dei Magi, in collaborazione con i Musei Civici, il Museo Diocesano e Gallerie d’Italia.

A Palazzo Chiericati sabato 6 gennaio dalle 10.30 alle 12 viene proposto il laboratorio didattico "Chi ha rubato l'oro dei re magi" per bambni dai 6 agli 11 anni, a cura di Scatola Cultura. Attività gratuita con prenotazione:info@scatolacultura.it

Attività per famiglie sabato 6 gennaio sono proposte anche al Museo Diocesano con l’iniziativa "Alla ricerca della luce del Natale. La storia dell'asino Franchino".

Alle 14.30 e alle 16, Franco Mastrovita darà vita a un laboratorio animato che prende spunto da una stella luminosa e quattro animali che la seguono coraggiosi.

Attività gratuita con prenotazione: 0444226400 o via mail a museo@diocesi.vicenza.it

Sempre al Museo Diocesano, al solo costo d'ingresso, venerdì 5 gennaio visite alle 14 e alle 16 alle collezioni etnografiche con la dottoressa Deborah Dainese.

Apertura straordinaria del criptoportico, venerdì 5 gennaio dalle 14 alle 18; sabato 6 gennaio dalle 10 alle13 e dalle 14 alle 18; domenica 7 gennaio dalle 14 alle 18. Ingresso con offerta libera; informazioni al Museo Diocesano.