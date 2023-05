Mercato dell'Antiquariato Collezionismo & Vintage a Vicenza

Domenica 14 maggio 2023 dalle 8.00 alle 18.00 si rinnova l’atteso appuntamento con il Mercato dell’Antiquariato, del vintage e del collezionismo, che condurrà gli appassionati alla ricerca di oggetti del passato lungo tutto il centro storico, da viale Roma verso le vie e le piazze all’interno delle mura cittadine.

Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage

PIAZZA DEI SIGNORI

PIAZZETTA PALLADIO

CONTRA' GARIBALDI

PIAZZA DUOMO

PIAZZA CASTELLO

PIAZZALE DE GASPERI

VIALE ROMA (di fronte alla stazione treni).

Un mercato dell’antiquariato, del collezionismo e vintage che unisce il fascino della città di Vicenza con la scoperta di oggetti che non hanno età ma solo storie da raccontare! Nelle bancarelle una selezione di oggetti antichi e vintage: cartoline, manufatti in ceramica, in vetro, stampe, accessori per lui e per lei, mobili antichi e di modernariato, vinili ed accessori vintage.

Gli espositori del mercato dell’antiquariato “Non ho l’età” ogni seconda domenica del mese arrivano da tutta Italia con tantissimi pezzi da collezione molto interessanti.