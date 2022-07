Mercato dell'Antiquariato in Campo Marzio a Vicenza

Domenica 10 luglio 2022 torna Non ho l’età – Mercato dell’Antiquariato, Collezionismo & Vintage in Campo Mazio a Vicenza.

L’appuntamento in Campo Marzo e in viale Roma è una location che piace molto a visitatori ed espositori, grazie anche all’armonioso percorso che conduce alla stazione e verso la grande area verde, come un "boulevard" che raramente si trova nelle altre città venete, con la possibilità di vedere in lontananza Monte Berico.

Il Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo non ho l'eta di Vicenza è tra i principali eventi dedicati al vintage del Veneto. All'appuntamento della seconda domenica di ogni mese partecipano 260 espositori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, un mercato che unisce il fascino della città con la scoperta di oggetti che non hanno età. Arredi antichi e del Novecento, pezzi da collezione, vinili ed accessori vintage, e poi eventi musicali ed approfondimenti culturali e l’accoglienza degli esercenti della città!

Un percorso che racchiude tante meraviglie fra gli oggetti esposti nelle bancarelle, ognuno con una storia.

VIALE ROMA (di fronte alla stazione treni)

VIALE VENEZIA (lato campo Marzio)

CAMPO MARZIO