Mercato dell'Antiquariato in Campo Marzio mercoledì

Mercoledì 2 giugno torna Non ho l’età – Mercato dell’Antiquariato, Collezionismo & Vintage, data prevista per il recupero di un appuntamento che non si è potuto tenere in periodo di pandemia.

L’appuntamento è, come di consueto, a Campo Marzo e in viale Roma, la nuova location che piace molto a visitatori ed espositori, grazie anche all’armonioso percorso che conduce alla stazione e verso la grande area verde, come un "boulevard" che raramente si trova nelle altre città venete, con la possibilità di vedere in lontananza Monte Berico.

Il mercato dell’antiquariato continua a ricevere apprezzamenti da ogni parte d’Italia. Infatti, si riscontra la presenza di espositori e pubblico provenienti da zone sempre più lontane geograficamente da Vicenza (anche oltre i 350 chilometri) che si recano al punto informazioni di Campo Marzo manifestando il loro gradimento.

La nuova collocazione consente inoltre il rispetto delle normative anticovid poiché viene garantito il distanziamento grazie ai grandi spazi a disposizione.

Per consentire lo svolgimento del mercato, il 2 giugno viale Roma rimarrà chiusa al traffico, da piazzale della Stazione fino a viale Verdi.

Il mercato dell'antiquariato, organizzato da Non ho l’età con l'assessorato alle attività produttive e al turismo, si svolgerà poi regolarmente il 13 giugno e l’11 luglio.

Per info www.antiquariatovicenza.it, info@antiquariatovicenza.it, 3496410654