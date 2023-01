Domenica Mercato dell'Antiquariato in tutto il centro di Vicenza

Domenica 8 gennaio 2023 a Vicenza si rinnova l’atteso appuntamento con il mercato dell’antiquariato, del vintage e del collezionismo, che condurrà gli appassionati alla ricerca di oggetti del passato lungo tutto il centro storico, da viale Roma verso le vie e le piazze all’interno delle mura cittadine.

La mostra mercato, organizzata da Non ho l’età con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza, presenterà una selezione di oggetti antichi e vintage: cartoline, manufatti in ceramica, in vetro, stampe, accessori per lui e per lei, mobili antichi e di modernariato.

Un mercato dell’antiquariato, del collezionismo e vintage che unisce il fascino della città di Vicenza con la scoperta di oggetti che non hanno età ma solo storie da raccontare! Arredi antichi e del Novecento, pezzi da collezione, vinili ed accessori vintage… e poi eventi musicali ed approfondimenti culturali e l’accoglienza degli esercenti della città! Ogni seconda domenica del mese.

In questa edizione gli espositori del mercato dell’antiquariato “Non ho l’età” arriveranno da tutta Italia con tantissimi pezzi da collezione assai interessanti.