Mercato dell'antiquariato e del collezionismo di Asiago

Ritorna il Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo ad Asiago

Data: sabato15 Giugno

Luogo: Piazza Carli e Centro Storico, Asiago



Siete pronti a esplorare un mondo di meraviglie storiche e a dare nuova vita al cuore di Asiago? Il Primo Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo è finalmente arrivato e promette di trasformare la nostra città in un'affascinante oasi di cultura e tradizione!



Lungo le strade del centro storico e nella suggestiva cornice di Piazza Carli, vi attende un'ampia selezione di oggetti unici provenienti dal passato: dagli eleganti mobili d'epoca ai preziosi oggetti da collezione, dai pezzi d'arte alle rarità che cattureranno la vostra immaginazione.



Ma questo evento non è solo un mercato: è un'opportunità per far rivivere la storia e l'anima di Asiago. Apprezzare i vicoli e le piazze che si affacciano sulle vette dell’altopiano, i visitatori trasformeranno la città in un palcoscenico vivente, dove le storie di ogni oggetto si intrecceranno con la vita quotidiana.