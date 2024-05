Torna il Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo di Asiago!

La terza domenica di ogni mese, da maggio a ottobre.



Siete pronti per un viaggio nel tempo tra oggetti unici, pezzi storici e atmosfere incantate?

19 maggio 2024 dalle 8:00 alle 20:30, perché Asiago si trasformerà nella cornice perfetta per un'esperienza indimenticabile!



Nel cuore delle montagne, il mercatino dell'antiquariato vi accoglierà con il fascino dei tempi passati. Esplorate gli stand dei nostri espositori, dove troverete gioielli vintage, arredi d'epoca, porcellane preziose, e tanto altro ancora.



Per gli amanti dell'arte e della cultura, non mancheranno opere d'arte antiche, stampe rare e libri introvabili che vi faranno sentire come dei veri collezionisti.



E per chi ama lo shopping, sarà l'occasione perfetta per trovare quel pezzo unico che renderà la vostra casa ancora più speciale o per regalare un presente davvero originale.





Orario: 8:00 - 20:30