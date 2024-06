Mercato dell'Antiquariato a Vicenza, le novità di primavera

Indirizzo non disponibile

Domenica 9 giugno, torna l'appuntamento con Non Ho L'Età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage nelle piazze e vie del centro di Vicenza, come ogni seconda domenica del mese. La data di giugno è particolarmente amata, perfetta per prepararsi alle vacanze con un'atmosfera serena e curiosa. Numerosi nuovi espositori arrivano da lontano, offrendo il meglio dei mercati del centro-nord Italia.

Non Ho L'Età è un mercato dedicato all'antiquariato, collezionismo e vintage che unisce il fascino di Vicenza alla scoperta di tesori senza tempo e carichi di storia. Mobili antichi e del '900, oggetti da collezione, vinili e accessori vintage… tutto accompagnato da eventi musicali e culturali, con l'ospitalità calorosa dei commercianti locali.

La mappa

Piazza dei Signori: la piazza principale con mobili antichi, arredi d'epoca, oggetti da collezione e vintage.

Piazzetta Palladio: di fronte alla Basilica Palladiana, con gioielli, dipinti e sculture d'antiquariato.

Contrà Garibaldi: bancarelle con ceramiche, libri antichi e stampe.

Piazza Duomo: con oggetti religiosi antichi come crocifissi, icone e statue.

Piazza Castello: dove trovare oggetti di antiquariato militare come armature, armi e uniformi.

Piazzale De Gasperi e Viale Roma: di fronte alla stazione ferroviaria.

Il mercato si tiene la seconda domenica del mese, da settembre a luglio, dalle 8.30 alle 18.00 (in inverno fino alle 17.00). Oltre agli oggetti d'antiquariato, si possono trovare prodotti tipici locali, artigianato, libri antichi, stampe, vinili e CD.