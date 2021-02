Il Mercato dell'Antiquariato di Vicenza si terrà in Campo Marzo domenica 14 febbraio

Non ho l’età – Mercato dell’Antiquariato, Collezionismo & Vintage torna ad animare il centro storico dopo l'annullamento nei mesi scorsi per il Coronavirus, domenica 14 febbraio, dalle 8 alle 17, viene riproposto in Campo Marzo proprio per garantire un maggior distanziamento e la visita in sicurezza.

A questo scopo i banchi si collocheranno non solo in viale Dalmazia, ma anche in viale Roma, che rimarrà chiusa al traffico dal piazzale della Stazione fino a viale Verdi. Il percorso proseguirà poi fino a piazza Castello, dentro le mura, dove ci sarà lo spazio dedicato all’arte contemporanea e all’artigianato.

Nell’esedra di Campo Marzo ci sarà a disposizione dei visitatori un punto informazioni per assistenza e gadgets.

“Una sperimentazione che ci consentirà di alleggerire il centro storico, mantenere il posizionamento dei plateatici, ormai indispensabili e strategici per l’attività di bar e ristoranti, e contestualmente permettere agli espositori di tornare a lavorare dopo due mesi di stop - spiega l'assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine -. L’allestimento non interesserà dunque solo viale Dalmazia; per una maggior garanzia di distanziamento tra le persone, infatti dislocheremo i banchi anche in viale Roma, che sarà interdetta ai traffico, e piazza Castello. Abbiamo lavorato con gli organizzatori, che ringrazio, per garantire lo svolgimento di questo evento offrendo l’opportunità di vivere l'area verde alle porte della città fino all'accesso ovest al centro storico, in sicurezza, elemento indispensabile per un ritorno graduale alla normalità. Invito pertanto tutti coloro che si recheranno al mercato ad indossare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale e seguire le indicazioni che verranno date, nel rispetto di tutti".

Continuano gli incontri culturali online “Labirinti di bellezza”, ideati dalle professoresse Arianna Giaretta e Arianna Franzan e promossi da Non ho l’età, che per San Valentino avranno come tema scienza ed arte dell’amore e vedranno l’intervento della professoressa Anna Posenato. Per partecipare alla videoconferenza, che si svolgerà alle 17 di domenica 14 febbraio sulla piattaforma Zoom, è sufficiente iscriversi inviando una e-mail a ari.giaretta@gmail.com.