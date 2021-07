Mercato dell'Antiquariato ed esposizione auto d'epoca

Prezzo non disponibile

Sarà una giornata di festa quella di domenica 11 luglio che vede l’appuntamento della seconda domenica del mese di Non ho l’età, promosso dall’assessorato alle attività produttive, svolgersi in Campo Marzo e in viale Roma.

Lo storico parco vicentino sarà splendida scenografia per il mercato dell’antiquariato, collezionismo e vintage, che si snoderà lungo tutto viale Dalmazia e nel viale, chiuso al traffico veicolare, che porta alla stazione.

Tantissimi gli espositori presenti che daranno modo ai visitatori di cercare tesori tra le proposte relative all’antiquariato, al modernariato e vintage.

Dopo il grande apprezzamento riscosso nel 2020, ad attendere i visitatori nell’esedra di Campo Marzo ci sarà Drive my Car, esposizione di auto americane d’epoca: splendidi mezzi originali messi a disposizione da appassionati collezionisti, con la collaborazione di Serafino Zoncato, Cristiano Antonini e del Mamaloca.

A chi pubblicherà nei social le foto del mercato dell’antiquariato, usando l’hashtag #nonholetàvicenza, sarà riservato un dolce omaggio.

Il mercato si svolgerà dalle 8 alle 18.