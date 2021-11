Mercatino in Piazza San Lorenzo

Indirizzo non disponibile

Torna a Vicenza Fuori Mercato, mercato con oggetti insoliti, originali e realizzati attraverso l'attività di riciclo. L’appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 in piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro, dalle 9 alle 19.

L’edizione autunnale sarà dedicata alla giornata nazionale dell’albero che ricorre il 21 novembre.

Si potranno trovare oggetti in legno, morbide lane, buffi gnomi, miele, cuscini con noccioli riscaldanti, sughero, articoli per i nostri amici a quattro zampe, gioielli, vestiti per bambini, borse dipinte a mano e qualche articolo natalizio.

A cura di: Associazione Culturale Pandora e assessorato al turismo e alle attività produttive.