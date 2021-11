Lo splendido mercatino di Natale a Bassano: dove, gli orari

Ormai parte della tradizione bassanese il Mercatino porta la magia di questo fantastico periodo nel Centro Storico della città con luci, suoni per un’atmosfera davvero speciale, il grande appuntamento si terrà dal 27 Novembre 2021 al 26 dicembre 2021-

Assaggi di prodotti tipici, performance dal vivo degli intagliatori del legno che con grande abilità faranno volteggiare le loro motoseghe per creare composizioni e piccole sculture natalizie, la Banda di Romano, accompagnata dalle majorettes, sfilerà per le vie del centro storico della Città di Bassano del Grappa, portando folklore e allegria.

Sarà sempre attivo nel week end il Trenino Lillipuziano per le vie del centro e la Giostra Cavalli in Piazzotto Montevecchio oltre alla casetta di Babbo Natale animata dai suoi aiutanti con pop corn e zucchero filato.

- MERCATINO DI NATALE: tutti i giorni in Piazza Garibaldi e Piazza Libertà dalle 10.00 alle 19.30.

- IL SENTIERO INCANTATO DI BABBO NATALE: dal 27 novembre al 26 dicembre, il sabato dalle 14.30 alle 18.30, la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, Chiuso il 25 dicembre.

I Caratteristici chalet in legno hanno un'offerta molto ricca e di altissima qualità. Addobbi natalizi, fiori e centri tavola, prodotti tipici, composizioni di tessuti e tovaglie, profumi, articoli religiosi, articoli in vetro soffiato, accessori moda, bigiotteria e gioielli, idee regalo, si trovano presso le tradizionali casette istallate in Piazza Garibaldi.

In Piazza Libertà proposte enogastronomiche e culinarie espresse; prelibatezze dolci e salate da gustare fumanti mentre si passeggia tra le luci e i suoni tipici del Natale.

Il Mercatino di Natale a Bassano è il primo in Veneto come presenze e in continua rincorsa agli inarrivabili mercatini del vicino Trentino.

Oltre alle casette saranno presenti per tutta la durata del mercatino, la Giostra dei cavallini di legno in Piazzotto Montevecchio ed il Trenino di Natale (quest’ultimo disponibile nei week end e festivi).