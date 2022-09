Mercatino della festa d'autunno a Tonezza

L'Associazione Tonezza è, in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Sabato 01 e Domenica 02 Ottobre 2022, a Tonezza del Cimone (VI), in Via del Partigiano E. Canale dalle ore 09:00 alle ore 18:00 il Mercatino della Festa d'Autunno, che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo fatte rigorosamente a mano, Fiera Mercato dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della Manifestazione è legato alle Storie e Delizie degli Altipiani di Tonezza e Fiorentini e prevede Dimostrazioni di Antichi Mestieri, Costruzione di Cesti, Lavorazione del Legno e del Formaggio, Filatura della Lana, Mostre varie.