Mercatino dell'Epifania, visite guidate 'In cammino con i Magi', esibizioni di campane copte

Il mercato dell'Epifania quest'anno si svolgerà giovedì 5 gennaio dalle 9 alle 20 e venerdì 6 gennaio dalle 9 alle 19 in viale Roma e piazzale De Gasperi decorati da stelle e cascate luminose.

Immancabili i banchi con dolciumi e calze della Befana, che fanno sognare i più piccoli, affiancati da una selezione di prodotti enogastronomici, dalle piccole produzioni di miele e di liquori alle ghiottonerie regionali, che ingolosiscono i più grandi.

Con il mercato dell’Epifania si crea l’occasione speciale per scegliere doni per sé e per gli altri: tra i banchi si troveranno accessori eseguiti con lavorazioni artigianali, arredi per la casa, pezzi da collezione come vinili e piccole opere d’arte.

Inoltre con la collaborazione del Museo Diocesano, si ha l’occasione, tramite l’itinerario “In cammino con i Magi”, di riscoprire il profondo significato del Dono. L'iniziativa condurrà alla scoperta delle opere che raccontano l’Epifania, dalla più antica rappresentazione dei Magi che offrono i doni a Cristo presente in terra vicentina nella lastra del IV secolo conservata al Museo Diocesano, al prezioso dipinto di Fogolino esposto al Museo civico di Palazzo Chiericati, in cui un sontuoso corteo con cavalieri e dame, paggi e falconieri, nani di corte e animali esotici (elefanti, cammelli e scimmie) mescolati a pastori, cacciatori e piccoli animali domestici si uniscono per rendere omaggio al Bambino. L'itinerario condurrà poi nella chiesa di Santa Corona e nella Cattedrale.

L'itinerario può essere percorso in autonomia utilizzando la mappa che si può scaricare dal sito www.nonholeta.com e che sarà disponibile nel formato cartaceo all'Ufficio informazione e accoglienza turistica di piazza Matteotti, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30 e al Museo Diocesano in piazza Duomo aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 17.

In occasione del Mercato dell’Epifania il criptoportico romano di piazza Duomo sarà giovedì 5 gennaio dalle 10 alle 12 mentre venerdì 6 gennaio si potrà visitare in via straordinaria dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Infine giovedì 5 gennaio in viale Roma si terranno tre esibizioni di campane copte, alle 10, alle 11, alle 12. L'iniziativa è a cura di Livio Zambotto e Andrea Comparin e della Scuola Campanaria di San Marco.

"Si potranno trovare soltanto prodotti di qualità, a tema natalizio nei banchi del mercato dell'Epifania che per due giorni, dalla mattina alla sera, animerà la zona di Campo Marzo - spiega l'assessore alle attività produttive e turismo Silvio Giovine -. I banchi verranno disposti lungo viale Roma e piazzale De Gasperi con l'obiettivo di rivitalizzare un luogo alle porte del centro storico particolarmente ricco di fascino. Stelle e cascate di luce rendono dai primi di dicembre particolarmente accogliente questa zona dove si potrà cogliere l'occasione per pattinare sul ghiaccio nella pista allestita nell'esedra tra attrazioni e chioschi di dolci. I banchi degli operatori vengono selezionati dal nuovo gestore dell'iniziativa individuato tramite avviso pubblico. L'associazione Non ho l'età, già conosciuta in città per la gestione dei mercati dell'antiquariato e Unico, garantirà anche un allestimento gradevole ed armonico con una distribuzione ordinata dei banchi. Quest'evento va inoltre a completare il progetto di liberare piazza dei Signori dalle fiere straordinarie del periodo natalizio prediligendo la zona di Campo Marzo. L'iniziativa si arrichisce anche di iniziative collaterali che ci riportano allo spirito autentico del Natale - sottolinea l'assessore -. Il Museo diocesano, infatti, propone un itinerario alla scoperta delle opere d'arte che raccontano l'Epifania; inoltre si potrà assistere ad un esibizione di campane copte".

Per consentire lo svolgimento del mercato, viale Roma rimarrà chiusa al traffico dalle 24 di mercoledì 4 gennaio alle 24 di venerdì 6 gennaio.