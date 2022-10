Mercatino dell'antiquariato e collezionismo di Asiago

Domenica 16 ottobre 2022 nella rinomata città di Asiago torna il tradizionale Mercatino dell'Antiquariato e Collezionismo, l’ultimo appuntamento di quest’anno dedicato agli amanti dell'antiquariato.

Asiago con grande entusiasmo accoglie tutto ciò che fa antiquariato e collezionismo, con espositori provenienti da varie regioni, che richiamano un importante numero di visitatori e appassionati.

Domenica sarà così una nuova occasione per due passi nella natura ed un giro in centro Storico impreziosito da oggetti di curiosità e tutto quello che è antiquariato prima della pausa invernale.

L’evento, che anima il cuore del capoluogo dell’Altopiano dei Sette Comuni, sarà invaso dai colori dell’arte che rallegreranno la centralissima via Scajaro, dove un nutrito gruppo di artisti esporranno le loro opere.

Ogni oggetto ha la sua storia da raccontare, sta ad ognuno di noi trovarla…

Ci rivedremo a maggio 2023 sempre nel Centro Storico Asiago.