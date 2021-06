Vivi Vicenza...d'estate: arrivano le bancarelle di Fuori mercato e Chi cerca trova

Il prossimo fine settimana in centro storico si potranno trovare le bancarelle di Fuori mercato con idee regalo, prodotti artigianali, artistici e realizzati attraverso l'attività di riciclo. L'evento, organizzato dall'associazione culturale Pandora con l'assessorato al turismo e alle attività produttive, è in programma sabato 5 giugno in piazzale De Gasperi e domenica 6 giugno in piazza San Lorenzo e corso Fogazzaro, dalle 9 alle 19.

Saranno in vendita abiti per bambini, gioielli dai colori sgargianti, tessuti per abbellire le tavole all'aperto o costumi da bagno fatti con l'uncinetto.

Sabato 5 giugno, dalle 8.30 alle 20, in corso Fogazzaro e piazza San Lorenzo si terrà, inoltre, Chi cerca trova, mercatino delle curiosità organizzato dall'associazione culturale Il Tritone con l'assessorato alle attività produttive e al turismo, con tante proposte insolite: dalle creazioni artigianali uniche, ad oggetti nati dal riciclo creativo, passando per qualche accessorio vintage.

Fuori mercato e Chi cerca trova rientrano nel programma "Vivi Vicenza...d'estate", a cura dell'ufficio manifestazioni e turismo con il Consorzio Vicenza è, che raccoglie più di 40 eventi previsti nei fine settimana tra maggio e settembre 2021 nelle piazze, nelle vie e nelle contrade del centro storico di Vicenza.