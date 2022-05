Mercatino al parco: street food festival

La Pro Loco di Piovene Rocchette (VI), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, in occasione della Manifestazione dedicata al Buon Cibo di Strada "Street Food Festival" organizzano per Sabato 18 e Domenica 19 Giugno 2022, a Piovene Rocchette (VI), all'interno dei Giardini di Piazzale della Vittoria, il Mercatino al Parco con la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Usato/Antiquariato/Vintage, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della Manifestazione prevede, oltre alla presenza dei migliori Food Truck e Birrifici Artigianali con possibilità di consumare sul posto, Musica con DJ e Divertimento per tutti i gusti.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286



https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi