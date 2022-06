Fuochi & Tombola, mercatino ai giardini: luglio piovenese 2022

La Pro Loco di Piovene Rocchette (VI), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, in occasione della serata conclusiva del "Luglio Piovenese 2022" organizzano per Domenica 24 Luglio 2022 a Piovene Rocchette (VI), all'interno dei Giardini di Piazzale della Vittoria, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 il Mercatino ai Giardini, che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Usato/Antiquariato/Vintage, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della giornata, denominata "Fuochi & Tombola" prevede dal primo Pomeriggio fino alle ore 18:00 la "Giornata da Leoni 2022": attività e divertimento per i più piccoli; Dalle 20:30 “Ridendo e Schersando” barzellette con Jani e Albi; Alle 22:00 Tradizionale Tombola; Verso le 23:00 Spettacolo Pirotecnico.

Saranno presenti inoltre i migliori Food Truck con possibilità di consumare cibo sul posto.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286



https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi