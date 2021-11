Mercatini di Natale nello splendido centro storico di Asiago: orari dei "Giardini di Natale"

"I Giardini di Asiago": ecco come vengono chiamati i Mercatini di Natale di Asiago, un tuffo nell'atmosfera fiabesca delle feste, con le vie del centro illuminate di luci, addobbate con decorazioni e impreziosite da un sottofondo musicale.

Le casette degli espositori, aumentate di numero e di varietà, saranno disposte nelle due principali piazze della città: i giardini di Piazza Carli e da quest'anno anche nella centralissima Piazza II° Risorgimento.

Si troveranno tantissime idee regalo originali e fatte a mano, oggetti per la casa e per il Natale, prodotti naturali e biologici.

E mentre i bambini si staranno divertendo con la giostra dei cavalli e gli spettacoli di intrattenimento, e Babbo Natale potrebbe aggirarsi in cerca di letterine, voi potrete arricchire la vostra giornata con momenti di convivialità rifocillandovi con un buon panino o un piatto di polenta e formaggio Asiago, sorseggiando un bicchiere di vin brulè o di cioccolata calda e, per concludere in dolcezza, gustando una crepes, una fetta di strudel o dei deliziosi frollini.

I “Giardini di Natale” rimarranno aperti nei seguenti giorni e relativi orari:

Il celebre mercatino natalizio dell'Altopiano, come da tradizione, riempirà di magia e colori a partire da sabato 13 novembre 2021, fino al 9 gennaio 2022.

La città già nelle settimane precedenti il Natale si cala in un’atmosfera fiabesca, con le vie del centro illuminate di luci, addobbate con decorazioni e impreziosite da un sottofondo musicale.

A novembre , i Giardini di Natale saranno aperti soltanto durante il weekend (sabato e domenica).

, i Giardini di Natale saranno aperti soltanto durante il weekend (sabato e domenica). A dicembre invece saranno aperti dal 3 al 12 dicembre e dal 17 al 19 dicembre. Durante le festività, ovvero dal 23 dicembre al 9 gennaio, saranno aperti tutti i giorni.

Sabato 13 , 20 e 27 novembre: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

, e novembre: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; Domenica 14, 21 e 28 novembre: orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00;

Venerdì 3 , 10 e 17 dicembre: dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

, e dicembre: dalle ore 15.00 alle ore 19.00; Sabato 4 e d omenica 5 dicembre: orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00;

e dicembre: orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00; Da lunedì 6 a giovedì 9 dicembre aperto tutti i giorni: orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00.

dicembre aperto tutti i giorni: orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00. Sabato 11 e d omenica 12 dicembre: orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00;

e dicembre: orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00; Sabato 18 e d omenica 19 dicembre: orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00

e dicembre: orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00 dal 23 dicembre al 9 gennaio orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 19.00;

I Giardini di Asiago ospitano le casette del Mercatino di Natale, nelle quali trovare addobbi in vetro, legno e ceramica, idee-regalo artigianali e di pregio, specialità delle pasticcerie asiaghesi e prodotti naturali. Non mancano stand gastronomici che propongono le specialità locali.