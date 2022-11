Dicembre ormai è alle porte e con esso arrivano i Mercatini di Natale in piazza; tre giornate all'insegna dell'artigianato con tante proposte e prodotti homemade. Non mancheranno i momenti di divertimento con la classica giostra cavalli, laboratori per bambini, musica, danza e l'inmancabile angolo con gli animali.

Da venerdì 2 a domenica 4 dicembre 2022 la piazza di Arcugnano si accende di luci e ospita numerose bancarelle natalizie.

Mercatini di Natale ad Arcugnano in Piazza Rumor tutto il giorno.