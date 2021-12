Mercatini di Natale a Villa Rossi di Santorso

Indirizzo non disponibile

Aspettando il Natale a Santorso. C'è aria di festa in paese arrivano i Mercatini di Natale.

Nei Mercatini di Natale nel cortile di Villa Rossi ci saranno espositori del territorio con creazioni fatte a mano e prodotti propri.

Mercoledì 8 dicembre 2021 dalle 10 alle 18

- Alle ore 15.30 nel prato di Parco Rossi: "La Regina dei regali" spettacolo di magia per grandi e piccoli.

- E in più... dalle 10.00 alle 17.00 apertura straordinaria di Parco Rossi.

- Green Pass obbligatorio per tutti gli eventi.

Mascherina al chiuso e all'aperto, igienizzazione delle mani, distanziamento e divieto di assembramento sempre necessari.

L'Amministrazione Comunale augura Buone Feste e ringrazia la Parrocchia di Santa Maria Immacolata, i singoli, le associazioni (Scout, Fanti, Alpini, Protezione Civile, Artisti) che hanno reso possibile la realizzazione degli eventi.