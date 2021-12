Mercatini di Natale a Vicenza: prodotti artigianali, musica e spettacoli

Sarà un fine settimana all’insegna della musica per i Mercatini di Natale di Vicenza. In piazza San Lorenzo da venerdì 10 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 si potranno ascoltare le canzoni dialettali venete, interpretate dall’orchestra popolare della canzone veronese, gruppo Contrada Lorì che proporrà un progetto artistico libero e genuino in continua espansione, in grado di coniugare la ricerca del repertorio tradizionale e il cantautoriato raffinato.

Nel pomeriggio di sabato 11 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, proseguirà l’intrattenimento musicale, sempre a San Lorenzo, con l’energia delle Cat Shades, un gruppo musicale tutto al femminile nato nella primavera del 2018 dall’unione delle artiste Gabriella Morelli (voce e chitarra) e Sara Alessandrini (percussioni), che con grazia ed eleganza coinvolgerà nei più famosi e intramontabili brani natalizi internazionali. Domenica 12 dicembre, alle 16.30, infine una nuova sorpresa in piazza San Lorenzo per i più piccoli che potranno assistere al coinvolgente spettacolo di Cilli il peperoncino rosso. Giochi e scherzi per tutte le età, intrattenuti da un artista poliedrico e da sempre dedito al mondo dei bambini.

Mercatini di Natale a San Lorenzo, musica e spettacoli da venerdì 10 a domenica 12 dicembre alle 16.30

I Mercatini di Natale a Vicenza sono aperti in corso Palladio, corso Fogazzaro, contra’ Battisti e piazza San Lorenzo fino a giovedì 6 gennaio 2022, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19, venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 20, il giorno di Natale e a Capodanno dalle 16 alle 20.

All’ingresso della manifestazione verranno fornite tutte le indicazioni per poter vivere l’evento in tutta sicurezza. L’ingresso è gratuito.