Mercatini di Natale a Vicenza

La magia di Natale a Vicenza sarà raccontata attraverso le opere e i prodotti degli espositori che porteranno i colori del Natale in ogni angolo della città e che offriranno al pubblico un’ampia proposta di articoli natalizi e addobbi per le festività. Tra i tanti articoli proposti si potranno trovare decorazioni, lanterne, guanti, cappelli, candele e speciali idee per i regali di Natale. Da venerdì 1° a martedì 26 dicembre 2023, da Piazza delle Biade e Corso Palladio il centro storico di Vicenza si riempie di luminarie e tipiche casette in legno. Tra le vie profumi e sapori che solo il Natale sa regalarci, un’atmosfera magica che lascia sorpresi grandi e piccoli. Sarà la cornice perfetta per una passeggiata tra gli espositori con chalet pieni di creazioni artigianali uniche e deliziose prelibatezze regionali.

Un tuffo nelle tradizioni italiane ti aspetta a Natale a Vicenza per permetterti di assaporare e regalare autentiche specialità del territorio del periodo Natalizio.

La “Strada dei Presepi di Maddalene” è un percorso ad anello di circa 5 km per le vie della frazione di Maddalene, nella periferia di Vicenza, che durante il periodo natalizio viene arricchito dalla magia di una trentina di presepi allestiti dai suoi abitanti.

Il percorso è interamente pianeggiante e percorribile comodamente anche con il passeggino o in bici in quanto si snoda su stradine secondarie, sentieri e una larga pista ciclabile.

I presepi sono visibili a qualsiasi ora del giorno poiché, anche se posti all’interno di proprietà private, sono tutti facilmente ammirabili ed apprezzabili dall’esterno.

Una bellissima passeggiata per scoprire il territorio di Vicenza nel periodo natalizio, da concludere nei marcatini di Natale a Vicenza!

Imperdibili e divertenti gli appuntamenti musicali per far vivere l’atmosfera di festa su intramontabili note!

Dalle classiche canzoni natalizie ai ritmi vivaci da cantare e ballare in compagnia, la musica sarà la colonna sonora perfetta per la tua magica esperienza natalizia, animando e impreziosendo la bellissima Piazza Biade.