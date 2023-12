Mercatini di Natale a Recoaro e visita ai presepi di Merendaore

Indirizzo non disponibile

Sabato 16 e Domenica 17 dicembre, appuntamento con i mercatini di Natale a Recoaro Terme (VI), lungo le vie del centro.

Per tutta la giornata mercatini, prodotti artigianali, vin brulé e dolcetti, street food, Babbo Natale, animazione per bambini, musica dal vivo, negozi aperti e bus navetta gratuito per portarvi a visitare i presepi di Merendaore.

L'evento natalizio di Recoaro Terme offre un'esperienza festiva per tutta la famiglia. I visitatori possono acquistare regali nelle bancarelle di prodotti artigianali e nei negozi del centro. Per i bambini, ci sarà l'opportunità di incontrare Babbo Natale e di divertirsi con gli animatori dedicati.

Durante l'evento, gli ospiti possono godersi la musica dal vivo e assaporare piatti caldi nei locali del centro.

Tra le attrazioni principali, si può visitare il magnifico "Presepio Storico Artistico" nella chiesa Arcipretale, aperto dalle 9:00 alle 18:00. Il sabato sera, alle 20:30 nella stessa chiesa, si terrà il concerto "Armonie di Natale" con i cori Acqua Ciara, Piccolo Coro, Voci del Cuore, Piccole Voci e Dolci Note. La domenica, invece, il Teatro Comunale ospiterà lo spettacolo teatrale, circense e musicale "Games International Show" della compagnia I Giullastri, alle 16:30.