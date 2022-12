Mercatini di natale a Lumignano

Orario non disponibile

Quando Dal 17/12/2022 al 18/12/2022 Orario non disponibile

Nel weekend del 17 - 18 dicembre 2022 Lumignano ospita i Mercatini di Natale

Numerosi espositori presenti, presso i quali sarà possibile effettuare acquisti, gustare bevande e cibi caldi, immergendosi nel fantastico Giardino Magico di Babbo Natale... all’insegna della festa e del divertimento.

Per i più piccini, saranno a disposizione giochi, letture, laboratori, animazione Dottor Clown Vicenza Onlus, prove di scalata al Sasso di Lumignano e una bella esperienza con asinelli che li porteranno a spasso per il territorio!

Sarà possibile inoltre gustare una gradevole passeggiata tra i boschi e le bellezze storiche architettoniche e naturalistiche del paese con la visita guidata all’Eremo di San Cassiano.

Per tutta la durata dei mercatini sarà possibile visitare, presso l’Antica Parrocchiale di San Maiolo, il famoso “Presepe degli Scalpellini di Costozza” oltre che una mostra fotografica dal titolo “Poesia di volti. Espressioni e poesia dell’uomo e del paesaggio nel tempo.”



Gallery

Vi aspettiamo numerosi!