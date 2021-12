Meraviglie al Castello di Thiene: visita con aperture straordinarie

Il castello di Thiene è considerato il più cospicuo edificio gotico del XV sec. sorto nel vicentino ad uso di dimora civile; straordinario esempio di villa veneta pre-palladiana, unico esemplare del suo genere, sia per caratteristiche architettoniche che per destinazione funzionale, caposaldo nell’evoluzione delle ville venete.

La villa veneta, dal punto di vista architettonico, ha trovato la sua più compiuta espressione nel XVI secolo con le costruzioni di Andrea Palladio (1508 – 1580), che riuscì a sintetizzare le esigenze estetiche e funzionali in un tipo di villa che rimase sostanzialmente lo stesso fino alla caduta della Serenissima nel 1797. Ma Palladio non inventò il concetto di villa: rinnovò le forme che queste dimore agricole avevano già acquisito nel corso dei secoli precedenti.

Il castello si pone quindi come modello per i successivi sviluppi delle ville venete, in quanto residenza signorile e luogo di vita colta e raffinata in campagna dove erano legati gli interessi della famiglia.

IL CASTELLO DI THIENE APRE LE PORTE DEL SUO ANTICO CUCINONE E DEI SOTTERRANEI

SECRET TOUR®: Meraviglie al Castello di Thiene, capolavoro prepalladiano

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 ORE 10

1° Turno di VISITA 10.00

2° Turno di VISITA 11.00

3° Turno di VISITA 11.30

4° Turno di VISITA 14.00

5° Turno di VISITA 15.00

6° Turno di VISITA 16.00

Cosa vedere:

– La Villa

– Il Parco

– L’antico cucinone (in esclusiva!)

– I sotterranei (in esclusiva!)

Per questo evento è necessario il Green Pass

RITROVO: All’ingresso del castello (ZTL) in Corso Garibaldi 2, Thiene

VISITA condotta da guida professionista abilitata

DURATA: 1h30

CONTRIBUTO: 15 euro ADULTI, 7 euro ridotto RAGAZZI dai 12 ai 25 anni, GRATUITO per bambini al di sotto dei 12 anni.

PRENOTAZIONE: https://venetosegreto.com/eventi/

Poiché l’ingresso è in Zona Traffico Limitato, alcuni parcheggi:

-Parcheggio “Nova Thiene” (m. 100 dal Castello)

-Parcheggio Piazzale Divisione Acqui (m. 200 dal Castello)

-Parcheggio in Via Monsignore Pertile ( m. 500 dal Castello)

-Parcheggio ex Nordera ( m. 600 dal Castello)

-Parcheggio del municipio (m. 100 dal Castello)

Organizzato da Veneto Segreto