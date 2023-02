I menù di San Valentino dei Ristoratori Vicentini

Prezzo non disponibile

Quale occasione migliore per una cena romantica se non San Valentino? Tra il piacere della buona tavola e l’accompagnamento di un eccellente bicchiere di vino, il 14 febbraio, Festa degli innamorati è il momento migliore per vivere una serata indimenticabile.

I Ristoratori di Vicenza hanno perciò creato speciali menu, sia da gustare “alla carta”, sia a menu fisso, a vari prezzi.

Oltre alla cena a base di carne o di pesce, con piatti che evocano nei nomi, nelle forme e nei colori, lo speciale connubio amore e cuore, l’atmosfera si completa con favolosi dolci, speciali brindisi e, talvolta con l’accompagnamento soft della musica.

Gli ingredienti, quindi, ci sono tutti affinché la serata sia una feste per gli innamorati, ma anche una festa per il palato, e per celebrare al meglio una ricorrenza antica ma intramontabile.

Di seguito potrete visualizzare le varie proposte dei ristoranti di Vicenza e provincia per la cena di San Valentino.

MENU SAN VALENTINO LE PROPOSTE DEI RISTORANTI DI VICENZA PER SAN VALENTINO 2023

