Menù di Pasqua e Pasquetta nei ristoranti vicentini

Pasqua, una delle feste più solenni dal punto di vista religioso, segna il risveglio della buona tavola dopo il periodo della Quaresima, con tante pietanze che riflettono sia la tradizione della cucina delle feste, sia l’effetto della primavera.

Questo antico legame viene interpretato al meglio dai ristoratori vicentini, che con i loro “Menu di Pasqua” creano ogni anno un’infinità di piatti d’eccezione, capaci di rendere memorabili i banchetti della festa.

Per i vicentini che preferiscono imbandire la tavola della Festa a casa propria, i macellai vicentini aderenti alle “Macellerie del Gusto” propongono una nuova specialità prontocuoci, o meglio un bis di preparati: lo “Spiedino pasquale” e la “Lonza di maiale con uova e asparagi”, per conoscere le macellerie vicentine che propongono i due prontocuoci, collegandosi al sito lemacelleriedelgusto.it.

La Pasqua 2022 segna un possibile ritorno alla normalità ancora un po’ limitato. Ci vuole in green pass base per le sale al chiuso, ma nessuna certificazione all’aperto. Ecco allora una mappa per le vostre possibili prenotazioni della prossima domenica o del Lunedì in Albis. Menu e prezzi per un pranzo a Pasqua rispolverando il vecchio refrain “con chi vuoi”. Basta che sia buono!

Il menù di Pasqua e Pasquetta 2022 nei ristoranti vicentini. Il consiglio è di prenotare per tempo il menu scelto (contattando direttamente il locale) e… aspettare con gioia Pasqua, ben sapendo che ci saranno degli ottimi piatti preparati ad hoc dallo chef per voi.

LE PROPOSTE DEI RISTORATORI VICENTINI PER IL MENU DI PASQUA E PASQUETTA 2022

Tra i piatti tipici non mancheranno: I Bigoli Pasta Veneta per eccellenza inventanti nel 1604 a Padova da un Mastro Pastaio. Ovi e Sparasi alla bassanese, il Binomio perfetto per il Menù di Pasqua. Le verdure di stagione. I Formaggi, Il Pesce, le Carni. La Fugassa Veneta di Pasqua

OSTERIA DEL GUÀ, BAGNOLO DI LONIGO

Un percorso tra inedite ricette di terra e mare ispirate alla tradizione che portano in tavola il gusto autentico dei buoni ingredienti di stagione.

Menu Pasqua e Pasquetta

La nostra idea di torta pasqualina: uovo di quaglia, parmigiano e biete

Meringa alla soia, cremoso d’aglio nero e lattuga di mare in saor

Rosa di ricciola leggermente marinata, rapa bianca, acqua di pomodoro e kefir

Milanese di coda di manzo, spuma di riso allo zafferano, limone alla marocchina e gel di prezzemolo

Cappelletto XXL farcito di faraona al forno, crema di patate, succo di lampone e Cassis, jus al profumo di salvia

L’agnello in due cotture: la spalla brasata, il controfiletto al bbq, purè di topinambur, spugnole e tartufo nero

Mosaico di baccalà alla Vicentina

Pensando ad una Sacher 2022

Piccola pasticceria: Bonet ciocco-mandarino, cioccolatino tropicale, madeleine al pistacchio.

Prezzo: 65 € a persona.

Via Risaie, 1/2. Bagnolo di Lonigo (VI). Tel. +390444432754

L’Associazione provinciale Ristoratori - Confcommercio Vicenza ha reso disponibili sul sito www.ristoratoridivicenza.it, le proposte dei ristoranti, trattorie, pizzerie di Vicenza e provincia, in modo che con pochi click, l’utente possa scegliere il locale dove trascorre al meglio la Pasqua, secondo i propri gusti e quelli degli invitati.