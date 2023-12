Menu di Capodanno dei ristoranti di Vicenza

Per il menù di Capodanno, i sapori della tradizione e del territorio saranno i protagonisti indiscussi. Tra le delizie culinarie, gli ospiti potranno gustare: Antipasti: Una selezione di antipasti che includono specialità locali come il radicchio e il tartufo dei Berici.

Primi Piatti: Risotti ricchi di sapore, gnocchi casalinghi e tortellini tradizionali, preparati con ingredienti freschi e di stagione.

Secondi Piatti: Un assortimento di carni prelibate tra cui bollito, cappone e cotechino, accompagnati da pesce fresco, per soddisfare ogni palato. Contorni: Una varietà di contorni che spaziano dalle patate di montagna ai funghi locali, per completare ogni piatto.

Vini: Una curata selezione di vini locali, perfettamente abbinati a ogni portata, per esaltare i sapori dei piatti.

I cuochi del territorio, con la loro passione ed esperienza, hanno creato un menù che celebra il meglio della cucina locale. Si consiglia di prenotare in anticipo per assicurarsi un posto in questo viaggio culinario unico, pronto a rendere il vostro Capodanno indimenticabile.

Menu capodanno 2023





Ristorante Irma ARSIERO VAI AL MENU

Hotel Ristorante Milano ASIAGO VAI AL MENU

Locanda Perinella BROGLIANO VAI AL MENU

Trattoria Farina CALDOGNO VAI AL MENU

La Meridiana CRESPADORO VAI AL MENU

Ristorante e Pizzeria Mezzaluna VICENZA VAI AL MENU

Trattoria Ponte delle Bele VICENZA VAI AL MENU

Piccolo Mondo ZOVENCEDO VAI AL MENU

Ristorante Alloggio Villa Bonin ZOVENCEDO VAI AL MENU