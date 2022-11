Meneghello 100: un ricco programma per ricordare il grande scrittore di Malo

Indirizzo non disponibile

Un ricco programma di conferenze, letture e workshop a Bassano per ricordare il grande scrittore di Malo nel centenario della sua nascita. Un percorso che vede ospiti i maggiori studiosi italiani ed internazionali dell'opera di Meneghello, frutto della collaborazione tra la Biblioteca civica di Bassano del Grappa e il Comitato nazionale Luigi Meneghello.

Nella foto: Dante Caneva, Mario Rigoni Stern e Luigi Meneghello, in Marcesina presso il piccolo albergo nella piana omonima.

Programma

Incontri Sala Chilesotti

* Venerdì 4 novembre - 17.30

I Piccoli maestri. Di un libro e di una guerra.

Interviene Matteo Giancotti



* Venerdì 11 novembre – 17.30

S’incomincia con un temporale. Libera nos a malo.

Interviene Luciano Zampese



*Venerdì 18 novembre – 17.30

Sono uno di voi.

Proiezione di filmati e commento a cura di Francesca Donazzan, Valter Voltolini ed Enrico Romagna.



*Venerdì 25 novembre – 17.30

Che cos’è un’educazione? Fiori Italiani.

Interviene Pietro De Marchi



*Venerdì 2 dicembre - 17.30

Lo slancio nella mente bambina. Meneghello e l’infanzia.

Interviene Francesca Caputo



*Sabato 3 dicembre -9.00

Scrivere è una funzione del capire.

Workshop di scrittura con paolo Malaguti e Matteo Melchiorre – Prenotazione obbligatoria



Letture - Biblioteca

*Sabato 5 novembre – 16.30

Libera nos a malo – Anna Branciforti e Fabio Dalla Zuanna



*Sabato 26 novembre – 16.30

Ri-educare e R-esistere – Fabio Dalla Zuanna e Martino Facci



*Sabato 3 dicembre – 16.30

Non è stato un viaggio per mare. Meneghello in 12 quadri.

Lettura spettacolo con Martina Pittarello, Gabriele grotto e Vasco Mirandola.

Meneghello 100

Sala Chilesotti e Biblioteca Civica, Bassano del Grappa