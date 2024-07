Memorial Francesco Galati

Nel primo anniversario dalla scomparsa di Francesco Galati, sabato 6 luglio 2024 dalle ore 16.00, gli Hurricanes, squadra di football americano di Vicenza, scenderanno in campo per ricordare con una grande festa benefica il grande amico, giocatore e dirigente che è stato. Quando si è Hurricanes, lo si è per sempre.

Football, musica dal vivo, birra e cibo saranno al centro di questa grande iniziativa benefica, riportando in campo lo spirito di Francesco come lui avrebbe desiderato.

Per tutta la durata dell'evento, gli stand del Pub The Drunken Duck e dei Porki Comodi offriranno panini e altre bontà.

Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto a favore di AIDO Vicenza.

L'appuntamento è all'impianto sportivo in via dello Stadio 81, Vicenza, a partire dalle ore 16:00.

Parcheggi disponibili di fronte all'impianto sportivo oppure al parcheggio Stadio in via Bassano n. 21.