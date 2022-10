“Melusina, corpo segreto” allo Spazio Bixio

Sabato 15 ottobre alle ore 21:00 debutterà presso il Teatro Spazio Bixio di Vicenza “Melusina - corpo segreto”, scritto e diretto da Valentina Brusaferro e interpretato da Beatrice Niero.

Melusina è la protagonista di molte leggende medievali, che raccontano l’unione tra creature sovrannaturali e umane. Unione che, come in altri racconti simili, sembra salvifica ed eterna finché non sopraggiunge un tradimento ad infrangerne la promessa.

Figura ibrida, selvatica e indomita, Melusina abita nelle foreste dove traspare dalle profondità delle fonti d' acqua. La sua natura mutante sprigiona una forza incantatrice capace di innamorare chi la incontra. Portatrice di bellezza e al contempo di distruzione, la sua essenza rimanda all' emblema della donna-sirena legata all' acqua, nella quale si immerge e dalla quale emerge, secondo una ritualità che celebra l’origine del suo fascino e del suo mistero.

Lo spettacolo racconta la sua storia, il segreto del corpo, la profanazione di questo segreto, la trasformazione

che accompagna la ciclicità della vita.

Consigliato dai 13 anni.

Biglietto:

15€ intero

10€ ridotto (over 65, under 25, allievi FOR.THE centro di formazione teatrale,

gruppi di almeno 10 persone)

Info e prenotazioni: info@teatrospaziobixio.com

0444.322525