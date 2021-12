Melodema: concerto gospel “It’s Christmas Time”

MELODEMA in concerto “It’s Christmas Time” sabato 18 dicembre alla chiesa di Santa Famiglia e San Lazzaro in Vicenza.

Il programma del concerto spazierà dai brani natalizi della tradizione al gospel moderno fino a pezzi pop, in una esibizione varia, brillante e intensa. Esecuzioni prevalentemente a cappella, con l’ausilio della beat box e del basso vocale per la sezione ritmica, con diversi interpreti solisti. Per alcuni brani, accompagnamento strumentale (chitarra o pianoforte).

Appuntamento, perciò, a sabato 18 dicembre con inizio alle ore 20:30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Famiglia e San Lazzaro in via P. Luigi da Palestrina 82 a Vicenza. La durata del concerto è di circa 1h15’ senza intervallo.

Melodema, compagine polifonica di Costabissara-Vicenza diretta da Lorella Miotello e sulla scena da quasi 30anni, è formata da circa 35 voci miste, unite dalla passione per il canto e la musica Moderna. Grazie a un’intensa e costante ricerca sul piano vocale, interpretativo e scenico, il gruppo, oggi, esprime la peculiare identità artistica in originali ed eleganti arrangiamenti dei brani proposti, che incontra i gusti di tutte le età.

Ingresso libero con green pass su prenotazione scrivendo a: circolonoisanlazzaro@gmail.com.