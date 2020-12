Meditazione della Tradizione Himalayana

Un’occasione speciale per praticare insieme tecniche di pranayama per invitare la mente a risiedere in uno stato di concentrazione, osservando il fluire dei pensieri ed estinguendo gradualmente qualsiasi forma di coinvolgimento. Questa pratica è dono della tradizione Himalayana che - attraverso un percorso sistematico suddiviso in precisi livelli - porta il praticante ad armonizzare sia il corpo fisico che quello sottile. Scopriremo come accedere al nostro potenziale, prendendo gradualmente consapevolezza della nostra energia vitale, definita dai testi antichi con il termine Kundalini e descritta come un serpente dormiente che risiede all’interno del muladhara chakra, il primo centro psico-spirituale del corpo.

Quando: Mercoledí 23 dicembre 2020 alle 19:45

Dove: su Zoom, direttamente a casa tua

Costo: 15€ o se hai un pacchetto attivo (5 crediti) È necessario iscriversi mandando un’email a yasmine.sinno@gmail.com entro e non oltre il 21 dicembre 2020.

Se siete iscritti alla Scuola potrete accedere direttamente dal sito. Altrimenti vi verrà inviato un link per accedere alla pratica.