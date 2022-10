Meditazione con suoni armonici e mantra al Centro Yoga Ganesh

Una serata di meditazione svolta grazie al suono di strumenti particolari. Campane tibetane, di cristallo, tamburo sciamanico e molti altri con mantra e kirtan.

Venerdì 28 ottobre alle ore 20.30 al Centro Yoga Ganesh.

Sarà un viaggio di circa un'ora per entrare in contatto con la propria consapevolezza profonda e trarre grandi benefici sotto l'aspetto mentale, fisico ed emozionale.

Ci guiderà Paolo Fiorenzato, esperto di questi strumenti e di pratiche meditative tramite i suoni.

Il contributo per la partecipazione è di 25 euro da versare all'atto dell'iscrizione.

Dopo la meditazione, come sempre, dolci, biscotti e tisana.

Posti limitati, prenotazione:

mail a centroyogaganeshvicenza@gmail.com

whatsapp o sms a 380 - 6440640

Centro Yoga Ganesh, via della Scienza,9 Vicenza