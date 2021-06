Max Pezzali porta i successi degli 883 in Piazza dei Signori

Max Pezzali uno dei nomi che con gli 883 hanno fatto la storia della musica pop italiana sarà in concerto a Vicenza in Piazza dei Signori l'11 settembre 2021

Il cantautore torna infatti ad esibirsi in tutta Italia nel tour “Max90 Live”, presenterà i brani che lo hanno reso famoso e amato, a partire dagli anni 90 al suo esordio con gli 883: successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso le hit dei primi quattro album degli 883.

Sarà un viaggio musicale capace di far rivivere quelle emozioni che soltanto Max ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883. In scaletta saranno inseriti pezzi indimenticabili come Gli Anni, Sei un mito, Come mai, Una canzone d'amore, Nord Sud Ovest Este, Hanno ucciso l'uomo ragno, solo per citarne alcuni.

Dopo Antonello Venditti (8 settembre) e Francesco De Gregori (10 settembre), un altro big della canzone italiana. Max Pezzali sarà in Piazza dei Signori a Vicenza l’11 settembre (ore 21), ad arricchire lo straordinario cartellone di Vicenza in Festival, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza, nell’ambito di ViOff.

Gli appuntamenti dell’estate 2021 avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno caratterizzato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro "Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo".

I biglietti del concerto di Max Pezzali saranno disponibili in prevendita su Ticketone on line (dal 10 giugno) e nei punti vendita (dal 15 giugno).

I biglietti dei concerti di Francesco De Gregori e Antonello Venditti sono invece già disponibili on line e nei punti vendita Ticketone.

Biglietti:

Antonello Venditti – 8 settembre (ore 21)

Poltronissima Gold € 65+diritto di prevendita

Poltronissima € 55 +diritto di prevendita

Poltrona € 40+diritto di prevendita

Francesco De Gregori – 10 settembre (ore 21)

Poltronissima Gold € 65+diritto di prevendita

Poltronissima € 55 +diritto di prevendita

Poltrona € 40+diritto di prevendita

Max Pezzali – 11 settembre (ore 21)

Poltronissima Gold € 65 + diritto di prevendita

Poltronissima € 55 +diritto di prevendita

Poltrona € 40 +diritto di prevendita

Tutte le informazioni su: https://www.vicenzainfestival.it/