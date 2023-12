Sarà Max Gazzè in concerto il grande ospite del Capodanno di Vicenza

La festa di Capodanno sarà in viale Roma e ospite della serata un cantante simbolo della musica italiana Max Gazzè. La notte di San Silvestro a Vicenza si preannuncia di grande interesse: a partire dalle 18 in viale Roma aprirà un Villaggio di Capodanno con area food, beer, hot drink, intrattenimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio, speaker, dj’s e performer di Radio WOW che accompagneranno i presenti alla Mezzanotte.

Un grande evento con il concerto gratuito di un'artista nazionale che non ha bisogno di presentazioni. Una prima volta che acquisisce un valore ancor più significativo per Vicenza: Max Gazzé, un grande artista simbolo della musica italiana e abituato ai palcoscenici di grandi città italiane, ha scelto Vicenza dimostrando come la città abbia tutte le carte in regola per ospitare un grande evento musicale che in questo caso sarà completamente gratuito per tutti. Una sfida che l’amministrazione affronta come primo passo verso una città più attrattiva e che sappia usare i grandi eventi come strumenti per incentivare il proprio sviluppo economico e culturale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune di Vicenza ed OFF Events che proporranno alla città non solo una festa per tutti coloro che vorranno brindare al nuovo anno all’aperto, ma anche un

La sicurezza sarà assicurata dallo sforzo congiunto di polizia locale, questura e organizzatori.

Main partner dell’iniziativa è Frecciarossa Treno Ufficiale del Capodanno di Vicenza.

Il concerto di Max Gazzè comincerà a mezzanotte, ma sarà introdotto fin dalle 18 da musica e intrattenimento affidati a Radio WOW, con il presentatore Stefano Mattara, il Dj Marco Cavax e gli speaker e performer d’eccezione dell’emittente.

«Sarà un’ emozionante prima volta anche per quanto riguarda la location – ha ricordato l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, presentando l’iniziativa con Luigi Franceschetto di OFF Events - . L’evento si terrà infatti in viale Roma, la grande via di accesso al centro immersa nel verde. Uno spazio che ci aspettiamo essere raggiunto dalle famiglie e dai giovani fin dalle 18, quando apriremo i festeggiamenti per il nuovo anno».

La proposta di questa nuova sede da parte degli organizzatori è stata subito ben accolta dall’amministrazione comunale, il cui obiettivo è rivitalizzare uno spazio per troppi anni non valorizzato come si dovrebbe ed iniziare un percorso di attrattività della città anche dal punto di vista della capacità di ospitare grandi eventi in spazi che assicurino facili vie di fuga e la sicurezza del pubblico.