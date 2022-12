Max Ferrauto Blues Christmas al Bar Astra

Dopo molti anni torna a fare un concerto in Italia uno dei musicisti vicentini più amati Max Ferrauto. Al Bar Astra da Mopi proporrà il 23 dicembre dalle 19 il miglior blues. Noto anche come «Fat Max», Ferrauto è un musicista di blues che sembra aver trovato una propria cifra stilistica prendendo spunto dalle sue passioni di sempre: il folklore del Sud degli Stati Uniti, Jimmy Witherspoon, John Lee Hooker e il jazz. La sua caratteristica voce ruvida è sempre messa al servizio di un blues muscolare ma innevato da una certa profondità.

VENERDÌ 23/12/2022 ALLE ORE 19:00

Blues Christmas

Bar Astra Vicenza

Con lui i musicisti con i quali ha condiviso il palco per anni, Gió, Danilo e Diego e con un ospite d’eccezione l’amico Bluesman americano Jim Roberts, originario di Los Angeles ma, come 'Ciccio' residente a Clermont-Ferrand in Francia.

Max Ferrauto (1 maggio 1968), cantante del gruppo vicentino Nema Problema, che tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90 riscosse una certa notorietà nel circuito del Rock underground nazionale, ora si esibisce da solista e col Quartetto Rossana per la sua etichetta ApplePie Records. Da più di dieci anni Max vive in Francia, a Clermont-Ferrand, dove ha continuato la sua carriera di musicista professionista e di produttore (nel 2007 ha creato l’etichetta discografica ApplePie). In Francia ha continuato a suonare in ambito Blues e Jazz ma da più di un anno è ritornato alle origini, dando vita al gruppo Quartetto Rossana ed allo spettacolo solista Rumori. In più di trent’anni di carriera, ha realizzato una trentina tra album, Ep (Extended play), compilation e singoli.