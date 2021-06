Mauro Corona e Bianca Berlinguer a Villa Cordellina

Prezzo non disponibile

Bianca Berlinguer e Mauro Corona (finalmente) si incontrano in Villa Cordellina. L’evento si terrà il venerdì 2 luglio alle 19.30 presso lo splendido giardino della Villa eretta per opera degli architetti Muttoni e Massari nel 1735 con affreschi del Tiepolo.

Si prevede una serata all’insegna dell’humor incalzante dello scrittore, alpinista e “poeta di legno”, come si legge nel suo sito ufficiale, e la conduttrice di Rai Tre alla maniera di Carta Bianca. Modera Luca Telese.

Accompagneranno il dibattito i vini Azienda Falezze. Completano l’evento le degustazioni delle 18.00 e la visita delle ore 17.00 e 18.00.

Durante l’incontro delle ore 18.30 è previsto anche un assaggio di pasta Dalla Costa Alimentare.

Per normativa vigente si potranno consumare i prodotti seduti al proprio posto.

In caso di maltempo gli eventi si terranno sotto i portici della Villa.