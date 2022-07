Maurizio Mecenero Quintet Live a Palazzo Toaldi Capra

Il Mecenero Quintet propone musica originale strumentale in stile Fusion Jazz.

Le influenze principali sono Pat Metheny , Mike Stern ,Weather Report..

Le melodie dirette e cantabili ,sono supportate da una sezione ritmica con percussioni in stile Latin, con Giulio Faedo , Valerio Galla e Andrea Balasso al basso.

Arrangiamenti del grande Maestro Francesco Signorini.

Tutti pezzi originali scritti da Maurizio Mecenero.

CI sarà ampio spazio per l'improvvisazione !

Un evento da non perdere per chi vuole sentire musica originale in stile jazz fusion.

SABATO 9/7/2022 ALLE ORE 21:00

Maurizio Mecenero Quintet Live

Vicino al centro di Schio , in un anfiteatro al'interno del Palazzo Toaldi.

Evento gratuito con offerta responsabile.