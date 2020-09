Credere in se stessi senza compromessi e senza paura; nell’ultimo album “Inside Dreams” c’è la concretizzazione del sogno interiore del suo autore, il chitarrista Maurizio Mecenero. Nel concerto di Montecchio Maggiore il Maurizio Mecenero Quintet ci proporrà dei brani originali jazz-fusion e, il tutto, amalgamato dalla volontà di trasmettere al pubblico le proprie emozioni più recondite in una serata coinvolgente.

Il progetto Maurizio Mecenero Quintet è musica originale fusion jazz. Contaminazioni di stili diversi,dal jazz al blues,al funky,alla musica latina al rock. Tutti i pezzi sono scritti da Maurizio e arrangiati da Francesco Signorini.

L'Idea di Maurizio Mecenero nasce dall'evoluzione del precedente lavoro svolto con il Mecequartet UPWARD uscito nel 2011,viaggio dal nome SECRETS OF LIGHT uscito del 2015. A distanza ancora di 4 anni sta per uscire il nuovo disco INSIDE DREAMS. Non ci saranno soste predefinite, il paesaggio è molto vario, e ognuno potrà soffermarsi nel posto che più gli si addice: tra sonorità Jazz, Blues, Rock, tra ritmi un po' latini grazie alla presenza delle percussioni, tra ambienti dal sapore pop.



Maurizio Mecenero: Chitarra

Francesco Signorini: Tastiere

Andrea Bevilacqua: Basso Elettrico

Giulio Faedo: Batteria

Valerio Galla: Percussioni

+ special guest Giovanni Forestan: Sax

VENERDÌ 11/9 DALLE ORE 21:00 ALLE 23:45

Maurizio Mecenero Quintet a Montecchio Maggiore Live 2020

Parco di Via Volta, Alte Ceccato - Montecchio Maggiore

INGRESSO GRATUITO.

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE DEL POSTO A SEDERE.

Inviare un'email a: majorismmlive@gmail.com