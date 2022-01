Matrix Resurrections, prima visione

Dalla visionaria regista Lana Wachowski arriva Matrix Resurrections, il tanto atteso nuovo capitolo della saga che ha ridefinito un genere.

Il film riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli iconici che hanno reso famosi Neo e Trinity. Thomas Anderson / Neo, l’uomo salvato da Matrix per diventare il salvatore dell’umanità, dovrà scegliere ancora una volta quale strada seguire.

Cinema Teatro Villaverla

Venerdì 7/1 ore 20.45

Sabato 8/1 ore 20.45

Ingresso: Intero € 6.00 - Ridotto € 5.00 (under 14 e over 65)

Pre-registrazione consigliata qui: www.bit.ly/villaverla-matrix

Posti numerati e distanziati per una maggiore sicurezza (anche se le normative non lo richiedono)

Accesso con Green Pass rafforzato dai 12 anni (valido a partire da 15 giorni dalla 1° dose di vaccino)

Accesso con Mascherina FFP2 (disponibili in biglietteria)

Le nuove normative vietano il consumo di cibi e bevande in sala